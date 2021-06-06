新北市永和警分局長李宏振與永和區長陳怡君今（6日）上午特別前往永和民治及六合市場視察及宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局長李宏振與永和區長陳怡君今（6日）上午特別前往永和民治及六合市場視察及宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局長李宏振與永和區長陳怡君今（6日）上午特別前往永和民治及六合市場視察及宣導。（永和警分局提供）

新北市永和警分局長李宏振與永和區長陳怡君今（6日）上午特別前往永和民治及六合市場視察及宣導，除提醒民眾注意防疫，也要求管理人員於管制時間內嚴禁汽機車出入，並落實嚴格執行人流管制、實名制、戴口罩、測量體溫與酒精消毒等防疫措施，藉由高強度措施達到降低疫情擴散。

永和警分局與永和區公所自5月起已針對轄內9個市場、 2大賣場、1廣場、1公園、1商圈、1夜市等15處，進行聯合稽查，各市場自6月2日起進行入口管制禁止車輛進入。

永和警分局表示，鑑於疫情尚未減緩，疫調顯示許多確診足跡都曾到過傳統市場購物，為避免疫情擴散，落實傳統市場管制的防疫政策，早市上午8時至下午2時、晚市下午4時至6時列為熱點，加強管制。

要求民眾進入市場前要戴口罩、測量體溫與消毒及避免群聚等防疫措施。另福和橋下福和市集以往人潮眾多，該市集雖休市至6月14日，永和警分局仍每日派員前往複查以避免違規攤販聚集造成群聚。

警方指出，市場管制措施實施下來確實看到人潮減少，民眾也都很配合防疫措施，並無發現違規的情況。警方呼籲民眾，買菜前先想好菜單，一次購足買完就走，倘若外出一定要佩戴好口罩並保持社交距離等防疫措施。

(中時 )