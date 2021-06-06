蔡英文總統今天接見美國參議員訪問團，針對美國將提供75萬劑疫苗給台灣。她說，過去一年多來，即使在疫情期間，台灣和美國依然保持緊密的交流，建立起各種合作機制。她謝謝美國訪團帶來疫苗的好消息，台美將持續合作對抗疫情。

蔡英文在臉書表示，今天早上，她接見了三位來自美國、在國會長期力挺台灣的好朋友：達克沃絲參議員、蘇利文參議員、昆斯參議員。

她說，三位參議員來訪，展現美國國會跨黨派對台灣的支持，更宣布已被列入第一波美國對外疫苗共享名單內的台灣，將獲得75萬劑疫苗。我除了謝謝他們居中協調疫苗外，也針對台美防疫合作等事項深入交換了意見。

蔡英文強調，過去一年多來，即使在疫情期間，台灣和美國依然保持緊密的交流，建立起各種合作機制。我相信，接下來，透過和美國、日本等民主夥伴一起努力，台灣一定能度過眼前的挑戰，並繼續為平息國際疫情做出貢獻！文末也重申「真朋友真進展」「團結防疫守台灣」。

(中時 )