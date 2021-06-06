桃園市長鄭文燦6日防疫會議指出，桃園是全國最大的外籍移工基地，宣布推出「固安計畫」，以50位以上移工為單位，全市309個工廠、將近400個移工宿舍5天內完成分艙分流，16家500人以上移工的大型工廠和大型移工宿舍都要快篩，12個工業區設置聯合快篩站，務必守住外籍移工的桃園馬奇諾防線。

鄭文燦說，因應京元電子移工群聚延燒，蔡英文總統下令組「竹竹苗防疫聯盟」，因桃竹苗科技帶互動多，且桃園有11.6萬外籍移工，其中產業型的移工、在工廠服務上班有9萬人，是全國最大的移工基地，要建立外籍移工的防線，宣布推動桃園市外籍移工快篩計畫「固安計畫」。

鄭文燦說，針對雇用外籍移工50個人以上的工廠，全市有309個，必須要分艙分流，廠區不支援、雇主不轉換，市府勞動局、勞動部職安署要在5天內完成分艙分流的檢查；桃園也有很多外籍移工宿舍，從寬認定清查後，50人以上的外籍移工宿舍總共將近400個，也要分艙分流，不管住宿、用餐、沐浴、盥洗都要分工區、分時段，共用區域也要有防疫對策，運動設施和影視聽設備停止使用等，也要在5天內完成，勞動局會跟勞發署針對集中式宿舍稽查。

鄭文燦也提到，桃園有16家雇用500人以上外籍移工的大型工廠，都要進行外籍移工的篩檢計畫，採取抗原篩檢方式，由企業自費、市府媒合醫療單位協助，如果快篩呈陽性反應，通報之外要做PCR核酸檢測，也要有隔離處所，市府會協調3家防疫旅館，供外籍移工快篩陽性確診個案隔離使用，最高限可以入住500人。有的單一宿舍達3000人以上的大型移工宿舍，也會媒合醫療機構協助快篩。

鄭文燦說，12個工業區，包括經濟部工業局管理的7個、竹科管理的龍潭、以及華亞科技園區、工四工業區、桃科工業區、跟烏樹林工業區，都會按照工業區需求高低，分階段設置聯合快篩站，採取廠聯會、管理中心、市府三方合作的政策，也會邀集經濟部參加，務必要讓外籍移工桃園的馬奇諾防線可以守住，強調桃園是全國最大的外籍移工基地，守住移工是未來防疫的挑戰，務必要處理好。

(中時 )