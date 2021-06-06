中央疫情指揮中心昨宣布，自6月7日起全民都可免費接種疫苗。早在5／15即宣布全額補助鄉親「免費接種」，超前部署的金門縣長楊鎮浯欣喜中央聽到地方的聲音，強調「德不孤，必有鄰」堅持做對的事，就是全民之福。

楊鎮浯在個人臉書中指出，「德不孤，必有鄰！」昨日很慶幸聽到台北市長柯文哲跟進新冠疫苗「免費施打」的政策，中央疫情指揮中心也隨即宣布，自6月7日起全民都可免費接種。他始終認為，接種疫苗是基本人權，已在5月15日即宣布將全額補助所有縣民免費接種，同時積極透過各種管道辦理採購。

楊鎮浯並指出，金門也是最早籌設機場快篩站的縣市，為了鄉親的健康，他不惜透過比較激烈的手段，力爭設立。事實證明，他是對的！離島縣市相繼設置，台灣各國內線機場也跟進成立，才有現在搭機旅客快篩率100％的成果。

楊鎮浯強調「凡事做就對了，對的事更要堅持！」他是金門縣的防疫指揮官，在抗疫路上，領著縣府、中央駐金各單位，大家通力合作、共同面對，也希望鄉親們持續支持與配合，一起守護金門0確診！

(中時 )