台北市長柯文哲6日上午現身人潮洶湧的濱江市場，只見大家都沒保持社交距離，穿梭自如，柯便裁示，北市跟進，傳統菜市場、攤商集中處、大賣場、超市實施身分證字號單雙數分流制。（張穎齊攝）

疫情盛行，基隆市開出第一槍，祭出傳統菜市場採身分證單雙號分流，但雙北傳統菜市場5、6日周末，都出現猛爆性人潮群聚，人人紛紛搶買菜，成防疫破口。台北市長柯文哲在看了市場監控網路即時影像後，今日上午現身人潮洶湧的濱江市場，只見大家都沒保持社交距離，穿梭自如，柯便裁示，北市跟進，傳統菜市場、攤商集中處、大賣場、超市實施分流制。

基隆市長林右昌5月30日率先實施市場分流制，高雄市6月1日跟進，更鐵腕說市場不配合就停業，接著北中南許多縣市也紛紛跟進，唯獨首都持續實施，據悉因柯文哲始終認為，台北市民有高素質、能自律，透過3日推出的北市市場監控網路即時影像，就知道該不該上街，豈料仍無法如他所願。

柯文哲前往濱江市場，發現婆媽們仍川流不息、比肩而行，在與建國派出所及攤商自治會討論，終於拍板決定，市場採身份證字號單雙數分流制。

北市市場處長陳庭輝補充說明，市長的確做出此裁示，但仍強調是「呼籲」，未強制實施不配合就有什麼罰則，因市場周一休息，以後身分證偶數號的在周二、四、六前往，身證號奇數號的在周三、五、日前往，市長始終相信台北市民的水準。

(中時 )