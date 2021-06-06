居家防疫吃好米，台南市府推薦台南各農會生產的好米。（劉秀芬攝）

去年疫情期間民眾搶購泡麵，台南市長黃偉哲順勢推出台南特色好麵―麵麵俱到，帶動各農會和小農的麵食產品狂銷。黃偉哲今年接著向民眾推薦米界精品―台南16號「台南越光米」，讓民眾居家防疫吃飯不只是填飽肚子，也要吃得精緻、有品味。

台南市農業局表示，台南市稻米主要產區分布於後壁、柳營、白河、六甲，栽種品種十分多元，其中以台南16號越光米最具代表性。

台南越光米與日本越光米有95％相似度，並導入台灣在地水稻品種「台農67號」日照長度不敏感基因，育成適合台灣環境栽培的台南16號，米飯口感及稻穀產量皆媲美日本生產的越光米，米粒外觀晶瑩剔透，透明度高，米飯口感軟黏，香氣十足，冷飯也Q彈可口，廣受消費者喜愛及肯定。

六甲區農會總幹事許書豪表示，農會每年都與優良農民契作台南16號越光米，由農會供給秧苗，安排施肥噴藥、收割，以管控品質，農民只要負責「巡田水」就有優渥收益，因此許多農民搶著和農民契作。去年拜農遊券所賜，越光米供不應求，去年二期作米也快被搶完。

農業局長謝耀清表示，除了台南16號，各產區也分別推出特色米種，包括柳營區農會具有芋頭香氣的「芋見月光米」（台南19號）、後壁區農會「蘭麗米」（台梗9號）、歸仁區農會秈米（在來米）等，歡迎民眾踴躍選購。

(中時 )