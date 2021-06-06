美國聯邦參議員譚美、蘇利文及昆斯訪問團於今上午訪問台灣，並宣布美國將贈與台灣75萬劑疫苗的好消息，民進黨立委也紛紛發文感謝，而民進黨英系、外交專業的立委羅致政卻被藍營發現臉書發文出糗，搞錯議員黨籍，藍營口譯哥、國政基金會特約研究員黃裕鈞覺得羅致政這樣有損我國立法院的面子；羅致政後來也修改其臉書貼文。

羅致政在臉書上逐一感謝三位議員，不過卻錯置譚美、蘇利文的黨籍，譚美應是民主黨，被錯寫成共和黨，共和黨的蘇利文則被誤繕為民主黨。羅致政筆誤被藍營發現，黃裕鈞說，「我想他是不會介意啦，只是您這樣有損我國立法院的面子吧。」

國民黨文傳會副主委黃子哲表示，三位美國的參議員來台訪問，羅致政特別在臉書發文感謝，頭一句就是「最難風雨故人來」，頗有感觸。但羅致政卻把人家黨籍搞錯，雖然後來已經修正，但值此美方雪中送炭，贈送疫苗給台灣之際，這種傻傻分不清貴客黨籍，還是要特別小心謹慎，避免發生，因為「最怕風雨故人怨」呀。

黃子哲說，尤其留美博士的羅致政身為蔡英文總統嫡系，又是外交國防委員會委員，還是民進黨國際部主任，如此代表性的角色，把美國參議員的黨籍搞錯或筆誤，還是令人瞠目結舌又膽戰心驚。

(中時 )