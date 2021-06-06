國際體壇因為新冠肺炎確診的選手、提前被迫退賽的例子相當多，不過可能都沒西班牙高爾夫選手拉姆（Jon Rahm）來個更傷心，他在PGA美巡賽紀念高球賽第三回合飆出64桿佳績，以總計198桿領先群雄，賽後卻因新冠病毒篩檢陽性必須退賽隔離，台灣好手潘政琮則是第三天繳出74桿，總計218桿佔並列第45。

目前世界排名第2的拉姆，因為接觸過新冠確診者，他依然可以參賽，但必須列入PGA追蹤觀察名單，每一回合都要採取篩檢，在完成紀念高球賽第三輪、走下第18洞果嶺準備繳卡時，被PGA醫療團隊人員告知篩檢是陽性確診消息，新冠病毒的「無差別攻擊」，讓原本有機會衛冕成功的拉姆提前出局，他氣餒地在果嶺上垂頭彎腰，在醫療團隊陪同下離場。

「我很失望必須從紀念高球賽退賽。」拉姆在推特寫道，「但我很感激自己和家人身體狀況還行，我會為了安全及健康做好一切注意事項，期待盡快回到高球場。也謝所有謝球迷的支持，明天我就和你們一樣看轉播吧！」

拉姆目前居住在美國亞利桑那州斯科茨代爾，妻子今年4月才生下兩人第一個孩子，原本只要拿下本屆紀念高球賽冠軍，他就接近重返世界第1，也能進帳超過167萬美元（約4670萬台幣）獎金，如今因為新冠病毒打亂美好的計畫。

拉姆的退賽，讓原本並列第2的兩位美國選手森川柯林（Collin Morikawa）、坎特雷（Patrick Cantlay）成為領先者；潘政琮則是第一回合因雷雨停賽三次、只打完3洞，第二回合比賽當天要一口氣打完兩回合加起33洞，第三回合從10洞出發，吞下了5個柏忌、只進帳2隻博蒂。

(中時 )