京元電竹南廠全部員工接受快篩，至5日全部結束，篩檢7106人，其中陽性103人。快篩全部完成後，京元電從5日晚間起，將外籍員工宿舍內近千名外籍移工，分流移置其它宿舍收容，縣警局特地派警車前導護送，並派員在大門口勸導外籍移工勿在外趴趴走。而超豐電子的快篩仍持續進行，5日已完成1006人，其中陽性有14人。快篩及PCR檢測持續進行中。
京元電子員工群聚感染快速蔓延，業者自6月2日下午展開員工全面快篩及PCR檢測，包括新竹總部、新竹廠及銅鑼廠全部員工，至5日完全採檢完畢，總計快篩7106人，陽性共103人，陽性率1．39％。
京元電子竹南廠在完成員工快篩後，立即就廠區內3棟外籍員工宿舍內全部未減染的外籍員工，進行分流，將部分員工移置其它宿舍，以降低原本宿舍內容留人數，公司安排遊覽車載送，並且車只載運20人，讓車內人員可保持防疫距離。由於宿舍內住宿人員眾多，分流行動將持續至晚間，公司下午並會再加派遊覽車載運。
為了保證移置過程安全，苗栗縣警局特別抽調頭份警分局、交通隊及保安隊等單位派出巡邏車，全程前導護送，苗栗縣警局並指派轄區竹南警分局，在京元電子大門口布置守望警力，加強勸導所有當地外籍移工不要在外面趴趴走，警方這個措施已收到成效，整條台1線中華路上面，幾乎已看不到外籍移工出現。
原本國軍支援清消部隊，將在6日清晨開始支援京元電竹南廠區以及周邊街道民宅等區域清消作業，但因逢頭份竹南地區一早就降下大雨，清消作業被迫延至至下周2、3再進行。
而竹南另一個封測大廠超豐電子，目前已有11名員工確診，超豐電子從5日起開始對全部4千名員工展開快篩及PCR檢測，5日一共完成1006名員工檢測，其中有14人陽性，檢測工作6日仍持續進行，由於受限快篩檢測能量，預計將至8日才能全部完成。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。