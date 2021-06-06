京元電子竹南廠外籍員工宿舍有3大棟，裡面住有近千名外籍員工。（謝明俊攝）

京元電竹南廠完成全部員工快篩後，從5日晚到6日上午，持續將外籍員工宿舍內人員分流移置，警方並派車前導護送。（謝明俊攝）

京元電竹南廠完成全部員工快篩後，從5日晚到6日上午，持續將外籍員工宿舍內人員分流移置。（謝明俊攝）

京元電竹南廠完成全部員工快篩後，5日晚到6日上午，持續將外籍員工宿舍內人員分流移置。（謝明俊攝）

竹南超豐電子6日上午持續員工快篩。（謝明俊攝）

竹南超豐電子6日上午持續員工快篩。（謝明俊攝）

竹南超豐電子6日上午持續員工快篩。（謝明俊攝）

京元電將外籍移工內未感染人員分流移往其他宿舍，苗栗縣警局派車協助前導護送

苗栗縣警局在京元電竹南廠大門前站崗勸導外籍移工不要在外趴趴走

苗栗縣竹南超豐電子6日上午持續快篩

京元電竹南廠全部員工接受快篩，至5日全部結束，篩檢7106人，其中陽性103人。快篩全部完成後，京元電從5日晚間起，將外籍員工宿舍內近千名外籍移工，分流移置其它宿舍收容，縣警局特地派警車前導護送，並派員在大門口勸導外籍移工勿在外趴趴走。而超豐電子的快篩仍持續進行，5日已完成1006人，其中陽性有14人。快篩及PCR檢測持續進行中。

京元電子員工群聚感染快速蔓延，業者自6月2日下午展開員工全面快篩及PCR檢測，包括新竹總部、新竹廠及銅鑼廠全部員工，至5日完全採檢完畢，總計快篩7106人，陽性共103人，陽性率1．39％。

京元電子竹南廠在完成員工快篩後，立即就廠區內3棟外籍員工宿舍內全部未減染的外籍員工，進行分流，將部分員工移置其它宿舍，以降低原本宿舍內容留人數，公司安排遊覽車載送，並且車只載運20人，讓車內人員可保持防疫距離。由於宿舍內住宿人員眾多，分流行動將持續至晚間，公司下午並會再加派遊覽車載運。

為了保證移置過程安全，苗栗縣警局特別抽調頭份警分局、交通隊及保安隊等單位派出巡邏車，全程前導護送，苗栗縣警局並指派轄區竹南警分局，在京元電子大門口布置守望警力，加強勸導所有當地外籍移工不要在外面趴趴走，警方這個措施已收到成效，整條台1線中華路上面，幾乎已看不到外籍移工出現。

原本國軍支援清消部隊，將在6日清晨開始支援京元電竹南廠區以及周邊街道民宅等區域清消作業，但因逢頭份竹南地區一早就降下大雨，清消作業被迫延至至下周2、3再進行。

而竹南另一個封測大廠超豐電子，目前已有11名員工確診，超豐電子從5日起開始對全部4千名員工展開快篩及PCR檢測，5日一共完成1006名員工檢測，其中有14人陽性，檢測工作6日仍持續進行，由於受限快篩檢測能量，預計將至8日才能全部完成。

(中時 )