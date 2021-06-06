明天（7日）是大陸2021年高考的日子，大陸今年有1078萬考生參加高考，共設考點7200多個，考場46.6萬個，其中，上月受地震影響的青海省果洛州，因擔心會有餘震，將有891名考生將在「帳篷考場」中完成這場人生中的重要考試。

據青海省果洛州教育局消息，自5月22日2時4分青海省果洛州瑪多縣發生7.4級地震後，瑪多縣和果洛州州府所在地瑪沁縣又相繼發生多次餘震，為確保考生安全並讓考生安心考試，經批准後，果洛州民族高級中學操場上搭起了高考「帳篷考場」。

據陸媒報導，果洛州教育局一位工作人員稱，搭建在果洛州民族高級中學操場上的「帳篷考場」共35個，其中包括31個常規考場和4個備用隔離考場，每個帳篷內可容納考生30名。

果洛州民族高級中學校長助理丁志偉表示，此次他全程參與了「帳篷考場」的籌備、搭建工作，目前從帳篷頂的防雨佈到地面的防潮布，以及考場內的監控、照明，聽力考試專用音箱等工作都已全部準備並測試完畢。

丁志偉表示，因為果洛當地晝夜溫差較大，「帳篷考場」內還配有電暖氣為考生取暖。為此，大陸國家電網也提供了三重供電保障，保證高考中途不斷電。同時，考場內也嚴格按照消防要求，分區合理佈局，操場也備有移動廁所和87個遮陽棚，為考生服務。

丁志偉說，搭建「帳篷考場」的過程中，瑪沁縣又分別經歷了雨、雪天氣，這為考場佈置帶來一定難度，但最終還是按時完成任務，各項設備反複測試後也均正常運行。

(中時 )