美國3位參議員今訪問台灣，宣布將捐贈台灣75萬劑疫苗，前台大感染科醫師林氏璧表示，加上日本捐的124萬劑，台灣手上總共有286萬劑疫苗，若每人先打一劑，覆蓋率可達12.4%，且未來台灣疫苗廠牌眾多，他也提出四大建議，像是75歲以上老人先打一劑嬌生、醫護第二劑混打提高保護力等，可以讓施打疫苗的策略更加靈活。

林氏璧今天在臉書發文，感謝美國的及時雨，「現階段疫苗真的是多多益善」，雖然還不知是何種廠牌疫苗，不意外應該就是BNT，嬌生，莫德納這三種在選擇。台灣食藥署今稍早也指出，目前國內已通過莫德納、AZ疫苗緊急授權，至於輝瑞BNT、嬌生疫苗的緊急使用授權（EUA）作業，現在正積極作業當中。

林氏璧說，包含日本的124萬劑的話，這樣台灣手上約有286萬劑疫苗，若每人先打一劑，覆蓋率可達12.4%，可以把前八類都打完，覆蓋到許多第九類、即65歲以上的長者。

林氏璧指出，隨著台灣取得疫苗種類增多，他認為中央應該重新檢討疫苗施打策略，並提出4項建議：第一，施打一劑就夠的嬌生疫苗是否優先讓75歲以上老人家施打？讓他們可以很快獲得足夠的免疫力，且血小板減少症(TTS) 的血栓風險極低。

第二，最前線醫療人員施打完兩劑，其他人員是否如同去年12月的英國，先打一劑即可，將第二劑延後到8周後，讓更多人能先打到第一劑，先有一定的保護力。

第三，是否可像加拿大建議，讓前線已經施打第一劑AZ的醫護人員，第二劑可以選擇混打輝瑞或莫德納，讓他們能獲得更高的保護力。

第四，嬌生和AZ都有血栓風險，而嬌生的風險比AZ低，是否要和世界各國一樣對於AZ施打年齡給予限制，比方說30歲以下的年輕人不建議施打AZ。如此便可讓台灣有限的疫苗更靈活施打。

(中時新聞網)