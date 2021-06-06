經新北市教育局調查，考量避免學生群聚到校考試染疫風險，新北市高中職及國中小皆已取消實體期末考。（新北市教育局提供）

本土疫情嚴峻，全台學校停課到6月14日，新北市授權各校彈性決定是否辦理實體期末考；經新北市教育局調查，考量避免學生群聚到校考試染疫風險，新北市高中職及國中小皆已取消實體期末考，國中小將改以定期評量結算成績，高中職則授權各校自行調整校內定期評量與平時評量成績比例。

新北市教育局表示，針對期末考成績處理部分，國中小階段依據「新北市國民小學及國民中學學生成績評量補充規定」，各校可經由課程發展委員會，討論定期評量次數及與平時評量比例，不影響小一至小五、國七、國八學生學期成績結算，以及各級學校畢業生畢業獎項成績計算。

教育局指出，學校若已自行命題，可提供予學生作為平時評量練習用。

高中職階段，依據高級中等學校學生學習成績評量辦法，授權各校自行調整校內定期評量與平時評量成績比例，高一、二學生的學習歷程檔案「成績紀錄」與校內大學繁星成績比序，不受影響；高三多數學校已辦完畢業典禮，也不影響後續學生參加指定科目考試權益。

新北市教育局指出，各校雖取消實體定期評量，但學校可依檢視學生學習成效需求，採線上定期評量；新北市教育局訂定「線上定期評量參考指引」，以「彈性多元」為原則，並以「學生健康」為要，提醒注意學生視力及維持學習專注度，協助老師彈性進行遠端授課。同時，復課後學校視學生需求開設各項學習扶助或補強性教學課程，確保孩子基礎學力。

(中時 )