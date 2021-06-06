常聽到「魔鬼藏在細節裡」這句話，風水也是如此，若是只注意大環境以及整體格局，而忽略了很多小細節，那麼這些地方產生的不良風水，也會破壞住宅的氣場，造成家人運勢衰敗。運勢命理網站「生肖運勢天天看」點出家中常被忽略的風水死角，包含床尾、櫥櫃、大門內側、睡床下方、馬桶周圍等處，如果不加以重視，恐怕會因小失大。

▍1.床尾

居家擺設往往很在意床頭處，卻忽略床尾處。其實，床尾處影響居住者的財運，其重要性不亞於床頭。風水學中認為，床尾處應該明亮寬敞，不要堆積雜物或擺放書桌、電腦桌等，否則就會導致居住者的財運受到阻礙，難有積蓄，還會導致居住者人緣差，遇事無人相助，工作上也不會有發展空間。

▍2.廚房櫥櫃

廚房的櫥櫃，是放置鍋碗瓢盆，以及食材、調味料用品的櫃子，很多人只會注意櫥櫃的外部，而忽略了對櫥櫃內的整理和打掃。廚房內油煙火氣較重，很容易使得櫥櫃內部沾滿污垢，應該要定時打掃整理，隨時補充，不能出現空空如也的狀態。這樣不僅有利於家人的身體健康，還會使得家人的財運旺盛，財庫豐滿。

▍3.大門內側

居家風水中，大門非常關鍵，代表著一個家庭的門面，於是很多人都比較看重大門是否美觀、外面是否有煞物等，卻忽視了大門內側。很多家庭習慣在大門內側堆積雜物，放置掃帚，這其實非常不利於吸納吉祥之氣，這些雜物會產生汙穢之氣，將進入大​​門的吉氣污染，使得家人被壞運纏身，諸事不順。

▍4.睡床下方

人在睡著後的氣息最微弱，很容易受到外部不良氣場的傷害，因此，為了使睡床周圍的氣場潔淨順暢，睡床上下、周圍應該保持乾淨整潔的狀態，才有利於居住者的身體健康和運勢發展。很多人在打掃臥室時，容易忽略睡床下方，因此一定要特別注意。

▍5.馬桶周圍

廁所內最容易藏污納垢，尤其是馬桶周圍的縫隙，不容易打掃，易產生汙穢之氣，若是不時常清理，就會導致這些汙穢之氣散發到室內的各個角落，影響家中氣場，使得家人易患疾病，運勢衰敗，甚至會遇到意外災禍。

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(中時新聞網)