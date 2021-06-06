新化警方查獲移工群聚撞球聊天。（新化警分局提供／曹婷婷台南傳真）

全國進入第三級警戒多日，苗栗電子廠爆出移工群聚感染，確診數持續攀升，山上區仍有業者無視防疫規定，心存僥倖提供場地供外籍移工群聚，台南市新化警分局昨晚在山上區一處雜貨店發現多輛電動機車 ，查獲11名越南籍移工打撞球，訊後將陳姓負責人及該11名移工，依違反傳染病防治法移送衛生局裁罰。

移工群聚恐形成防疫破口，新化警分局山上分駐所所長黃志成昨晚18時許率員執行查察外籍移工群聚勤務，發現轄內一處撞球雜貨店，門口停放多部電動機車，疑有移工群聚，稽查發現多名移工在店內撞球、聊天群聚，業者無視防疫規定放任移工群聚，遂將陳姓負責人及11名越南籍移工依違反傳染病防治法規定，移送衛生局裁罰。

新化分局表示，為避免移工群聚造成防疫破口，市警局針對外籍移工群聚場所加強監控，嚴防暗中營業提供飲酒、聚餐群聚情事，尤其，假日常見移工群聚，規畫多項查察勤務作為，針對轄區外籍餐廳、卡拉ok店及移工聚集場所加強查察，避免違法群聚造成疫情擴大。

(中時 )