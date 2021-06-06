蔡英文總統昨發表談話，除感謝日本提供124萬劑AZ疫苗外，也感謝美國白宮將台灣納入全球捐贈疫苗的規劃。國民黨革實院院長羅智強表示，慶幸國際友人對台灣伸出援手，但更感嘆，台灣怎由舉世稱羨的「防疫優等生」，淪為四處求援的「疫苗乞丐」，簡直是「台灣奇蹟」。

羅智強表示，疫情爆發至今，蔡政府有一年半的時間可以好好準備，卻陶醉於口罩輸出、Taiwan Can Help的大外宣，不僅疫苗採購落後，連技術相對簡單的篩檢，民進黨也一路反對，直到疫情爆發，還得靠地方政府自救。

羅智強指出，新加坡靠擴大篩檢量能及疫苗接種迅速控制疫情，台灣明明有很好的醫衛生技基礎，政府卻未預先準備，增強篩檢設備、試劑與人力需求，以致疫情來襲，篩檢嚴重卡關，無法有效防堵病毒傳播。

以日本為另一例，羅智強表示，日本不自產疫苗，疫苗卻多到可對外捐贈，蔡政府號稱採購到的疫苗不斷膨脹，加碼到4500萬劑，真正到手的卻杯水車薪，台灣怎如第三世界國家般無計可施，缺疫苗可打？「但我們明明就有很強的民間力量，如郭台銘，只要政府不扯後腿，台灣是買得到疫苗的。」

羅智強表示，雖蔡總統稱「疫苗取得不簡單」，但大家要問的是，這一年半來政府到底在幹嘛？自己買不到疫苗，又刁難民間捐贈，是誰讓台灣淪為「疫苗乞丐」？還有綠委吳思瑤竟然在昨日宣布新增37死亡案例哀訊的同一時間，曬冰箱裡的日本酒，活生生上演「綠門酒水香，路有病死骨」的現代悲劇，這個政府究竟在搶什麼功？謝罪都來不及！

(中時 )