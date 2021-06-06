端午連假是台灣爆發本土疫情後首個連續假期，即使雙鐵將疏運量減至2成，仍有不少人擔憂返鄉潮成防疫破口。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學認為，目前台灣只剩下確診者及疑似確診者兩種人，只有將人流聚集和移動的機率壓低，疫情才能趨緩，若端午連假仍有一定的人流在移動，連假結束後14天內，就是中南部疫情爆發的開始。

謝宗學昨（5）日在個人臉書粉專《Dr. E 小兒急診室日誌》分析，即使雙鐵將疏運量減至2成，「我還是很擔憂端午節人流北南移動的效果」，一個無症狀感染者，可能造成多名家人群聚傳染，再向外等比級數擴張，只要有數十個傳播者南下，即可能造成區域內百人染疫。

謝宗學認為，北部疫情尚未趨緩，中南部許多醫療院所已承接大量雙北病患，導致醫療量能逐漸吃緊，中南部縣市若爆發像雙北大規模的社區感染，可能會發生更嚴重的醫療崩潰效應。

謝宗學說，在沒有任何公權力強制介入下，只是以道德勸說要民眾自發性不移動，「防疫效果有多少，我很存疑」，而且在大規模社區感染的情況下，人人都可能是感染者，因為發病前兩天就開始具有傳染力，在家庭生活中根本不可能做好完整的個人衛生防護。

謝宗學接著說，現今台灣只有2種人，分別為確診者及疑似確診者，唯有將人流聚集和移動的機率壓低，才能在短時間內讓疫情趨緩，若端午連假依然有一定程度的人流移動，連假結束後14天內，就是中南部疫情爆發的開始。

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(中時新聞網)