22歲男子朱寶寅因欲買大麻卻2度爽約，與上游林姓毒販有嫌隙，找胞弟朱寶辰及朋友藉口買毒約林見面，趁亂持刀刺死林男。朱氏兄弟與共犯5人在押，5人各以疫情嚴峻需賺錢家用、獄中出現幻聽失眠、願向死者家屬當面道歉請求交保，台北地院認為5人聲請無理由，裁定5人延押2個月，並均禁止接見、通信。

起訴指出，朱寶寅去年透過通訊軟體找上蘇姓男子要買大麻，但連續2天都爽約，蘇男上游林姓毒販不爽，派人到朱男萬華老家，拍了張朱男父親的照片傳給朱男，要朱男出面交代，朱男擔心被尋仇，找胞弟商量要先發制人。

朱男約賣家到長順街水門內廢棄車道交易，並透過胞弟找8名朋友，躲在車道旁草叢、樓梯、或在車上等候。去年10月5日凌晨，林男6名男女分乘3輛車抵達，林質問朱為何爽約，朱男埋伏的人持球棒朝林痛毆，林男友人驚嚇逃散，朱男持折疊刀朝林男左胸、左腹猛刺10多刀，刺破林心臟，朱男10人才離去。

案發隔天，朱男渾身酒氣的在龍山寺附近被逮，辯稱是因談判4000元債務引發糾紛，還一度傳出是幫派內鬨，檢警調閱附近道路監視器，找到朱男等人搭乘的車輛，逐一逮捕參與鬥毆行兇的人士，才讓案情真相大白。北檢今年1月依殺人、傷害致死、聚眾鬥毆致死等罪起訴朱氏兄弟及共犯等10人。

朱氏兄弟及共犯等5人遭收押禁見迄今，5人日前以願向死者家屬當面道歉，另以疫情嚴峻需協助家中經濟、獄中出現幻聽失眠等理由，向合議庭聲請交保。但合議認為，全案尚有證人待傳喚進行交互詰問，且另有證據待調查，諭知5人自6月12日起延長羈押2月，並均繼續禁止接見、通信。

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(中時 )