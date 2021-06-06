大S（徐熙媛）昨單方面宣布，與汪小菲離婚，為10年婚姻投下震撼彈，大S和汪小菲是著名的兩岸婚姻代表，兩人的個性、生活、價值觀和育兒觀念都大不相同，演藝圈中也有不少兩岸婚姻，有成功也有失敗，而談到幸福的莫過於「隆詩」夫妻吳奇隆、劉詩詩以及趙又廷、高圓圓，陳妍希和陳曉的婚姻則屢被唱衰，對此，陳妍希日前也展現高EQ回擊。

「隆詩」夫妻吳奇隆、劉詩詩相當甜蜜。（圖／取材自北京稻草熊影視微博）

50歲吳奇隆曾與來自雲南的女星馬雅舒有過3年的短命婚姻，之後吳奇隆因拍《步步驚心》與小16歲的劉詩詩擦出愛火，兩人於2015年領證結婚，並在2019年喜迎兒子「步步」出生，吳奇隆對劉詩詩很體貼又呵護，還讓他被封為「寵妻魔人」。

趙又廷、高圓圓結婚6年多，夫妻互動仍像熱戀情侶般甜蜜。（圖／本報系資料照片）

大陸女星高圓圓2012年與趙又廷合作電影《搜索》時擦出愛火，這對相差5歲的姐弟戀愛得大方，趙又廷高調以「是一個很好的女人」認愛高圓圓，小倆口在2014年結婚，兩人婚後依舊像熱戀般甜蜜，不只互相探班，見到彼此還會開心轉圈、擁抱，互動宛如偶像劇，而總是被催生的夫妻倆，則在2019年迎接女兒「Rhea」，幸福組成一家三口。

陳妍希、陳曉對家庭生活低調。（圖／本報系資料照片）

「國民女神」陳妍希因拍古裝劇《神鵰俠侶》，與「楊過」陳曉假戲真做，兩人2015年對外公開這段姊弟戀，並在隔年宣布結婚，同年底生下兒子「小星星」，陳妍希和陳曉對婚姻生活低調，但卻也屢次被網唱衰婚變、離婚，對此，陳妍希日前則展現高EQ表示，婚姻是她和陳曉之間的事「只要我們2個好好的，不用理會其他事情」。

馬景濤與小21歲的吳佳尼在2017年結束10年婚姻。（圖／取材自吳佳尼微博）

「咆哮帝」馬景濤以誇張演技打開知名度，近年他把演藝重心轉往大陸，並在2007年與小他21歲的大陸女星吳佳尼結婚，但婚姻維持10年，突在2017年宣布離婚，兩人雖然沒有說明婚變原因，不過雙方沒有交惡，仍會為了孩子團聚，雙方保持友好關係。

(中時新聞網)