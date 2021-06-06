國內疫情嚴峻，台北市升級三級警戒已20天，副市長黃珊珊表示，終於明白什麼叫度日如年，「原來只過了20天，可是我覺得好像過了20個月，每一天都在打仗，追著病毒跑，希望跑得比病毒快！」

黃珊珊昨（5）日在臉書表示，台北市最先成立快篩站，因為快篩真的要在盛行地區準確率比較高，很多試劑偽陽性較高，年輕人無症狀偽陽性也比較高，但快篩的準確度還是有80%以上，所以還是比較有效的快速篩檢出可能的傳染源。

這一陣子快篩站的人數已大幅下降，黃珊珊認為，應是第一波熱潮已過，所以成立快篩特攻隊，希望主動出擊，協助不方便出門或工作需要沒辦法快篩的民眾，接下來就要到萬華區的各大傳統市場協助攤商快篩，因為不論是三級或四級警戒，市場都不會停業，因為是民生必需的行業，所以更需要保障攤商與民眾的安全。

防疫如同打仗，北市副市長黃珊珊（中）表示，終於明白什麼叫度日如年。（圖／摘自黃珊珊臉書）

對於很多單位都有人確診，有些人爆料沒有認真匡列，黃珊珊再次強調，工作場所有人確診，還是會採取同心圓的匡列隔離方案，健康服務中心先進行疫調並通報防疫醫師，決定匡列對象，不是每一個同事都會是匡列對象，更不會因為一個人確診就會把整個公司關閉，公家機關也是一樣，所以只要上班時戴好口罩，不要跟同事共餐，就能保護好自己。

黃珊珊說，日本送124萬劑疫苗到台灣，真的像及時雨，有人說台灣防疫第一名，確診數量很低，認為台灣沒有取得疫苗的急迫性，但是看看每天新增的死亡人數。她直言，絕對有取得疫苗的急迫性。

只是日本疫情也很嚴重，黃珊珊指出，在這種時候還願意把疫苗送到台灣，當然是因為台灣在311事件對日本的捐款世界第一，所以，做好事還是會有好報的，謝謝日本。

(中時新聞網)