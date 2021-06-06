新冠肺炎疫情緊繃，即將到來的端午連假可能出現返鄉潮，台大醫院婦產科醫師施景中對此表示憂心，國外曾因連假或奔喪後疫情爆發，呼籲政府考慮取消連假，或限制非必要性移動。

疫情緊繃，重災區雙北市確診人數居高不下。施景中昨天深夜在臉書（Facebook）分享馬來西亞因返鄉奔喪引起的群聚感染，他的國外友人也提醒，「台灣人不能再重蹈覆轍了。」

施景中接受媒體電話聯訪時表示，目前雙北市仍是疫情熱區，對於端午連假可能有大批南北移動人潮，感到相當憂心。

施景中說，有國外友人提供馬來西亞案例，有名學生從馬來西亞西部返回東部故鄉參加喪禮，「最終引起故鄉2363人群聚感染，導致29人染疫死亡。」也被稱為「巴塞感染群」（Cluster Pasai）。

施景中提到，英國與美國今年1月疫情爆發，可能與耶誕跨年假期相關；以色列去年疫情期間，國家也以公權力取消連假。在台灣疫情緊繃之際，政府應往這方面考慮。

施景中認為，取消連假對於疫情控制或有幫助，或者政府明確限制，若非就醫或工作等需求，其餘非必要聚會或移動都應取消。

(中央社)