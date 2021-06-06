桃源區出現落石，預計撤離83位居民。(民眾提供／林雅惠高雄傳真)

高雄山區受梅雨鋒面影響，5日夜間起持續大雨不斷，累積時雨量200毫米，台29線1K~23K那瑪夏至五里埔路段及台20線93k＋000~98k＋700勤和~復興中期道路於昨夜11時採預警性封閉，另台20線81.7K、87.6K、92K有落石及樹倒情況，高雄市長陳其邁因應山區土石流警戒，上午要求在最短時間內撤離山區保全戶。

高雄山區6日上午包括桃源區藤枝林道18.6K出現落石及樹倒、六龜區台27線24K落石及茂林區高132線10K處也有落石，目前單向可通行，甲仙工務段等相關單位正排除中，無人車受損。

因山區發佈土石流紅色警戒，市長陳其邁要求在1小時內撤離居民至安全場所，警消人員正在全力協助中。

包括桃源區建山及高中里持續強制撤離居民，預計撤離83位，另六龜區潛勢危險地區的保全對象共52人（49位洗腎病患及3位孕婦），其中洗腎病患1人住院、1人在台中、47人在六龜，上述52人均全數撤離依親。

(中時 )