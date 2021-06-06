鹿港警方在福興某民宅查獲7人在室內群聚，蒐證函送衛生局裁罰。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖警方在埔心某處民宅移工宿舍，發現等待遣返回國的5名越南籍移工群聚打撲克牌，且完全沒人戴口罩，已違反防疫規定。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

溪湖警方在埔心某處民宅移工宿舍，發現等待遣返回國的5名越南籍移工群聚打撲克牌，且完全沒人戴口罩，已違反防疫規定。（警方提供／謝瓊雲彰化傳真）

別再打牌群聚了！彰化縣新冠疫情爆出「牌咖傳染鏈」累計已有24人確診，縣長王惠美多次公開呼籲民眾不要打牌避免長時間群聚染疫，還宣示「你開打我就開罰」，仍有民眾愛賭愛摸兩把，鹿港和溪湖警方5日再查獲3件16人違規打牌，分別依違反《傳染病防治法》告發、賭博罪移送法辦。

鹿港警方5日發現福興鄉某民宅疑有聚賭，經向彰化地院聲請搜索票後，5日下午4時許前往搜索，雖未當場發現賭博情事，但有7人群聚，依法蒐證移請彰化縣衛生局裁罰。秀水鄉某土地公廟旁，也同步查獲民眾聚賭，羅男等4人坦承聚賭，全案依《刑法》賭博罪嫌移送法辦。

此外，彰化縣埔心鄉一群正在等待遣送返國的逾期居留越南籍移工，趁著雨天只能待在室內，竟5人躲在宿舍內玩撲克牌，因為玩得太嗨、喧嘩吵鬧聲驚動鄰近居民而報警。

警方到場查緝，發現5名移工全都沒戴口罩，當場先發面罩、口罩、量體溫後再開始蒐證調查，該處所共有8名等待遣返的移工入住，2、3樓各住4人，住3樓的4人一起打牌，另1人從2樓上樓看他們打牌。移工們強調僅是娛樂打發時間，並未賭錢，但因違反防疫規定，警方蒐證後仍依《傳染病防治法》函送衛生局開罰。

警方指出，每日派員至轄內外籍移工易聚集場所巡視，避免有未落實防疫規定者成為疫情破口，也呼籲有聘僱外籍移工工廠及仲介公司，能協助向移工宣導防疫政策，避免再有室內5人以上、室外10人以上的群聚，或其他違反防疫規定的情事。

警方提醒，第三級警戒尚未解除，中央規定民眾出門就要全程配戴口罩，禁止室內5人、室外10 人以上群聚，違者可罰鍰6萬元到30萬元，且個別裁罰，每人至少6萬元起跳，警方將持續針對易群聚賭博場所加強查察，無論室內、室外均不應心存僥倖，如有查獲賭博情事必依法偵辦，發現違規群聚則蒐證開立稽查單，函報衛生局裁罰。

(中時 )