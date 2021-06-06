大S昨（5日）無預警宣布「正在辦離婚手續」，疑要斷開與丈夫的10年婚姻，面對婚變疑雲，汪小菲竟一臉茫然，傻眼回應「我不知情」顯然被單方面離婚。婆婆張蘭不受婚變影響，照常開直播賣東西，但被發現門外傳來男子的大喊聲，兩人尷尬的對話全被拍下，雖然該男子沒露臉，陸網仍推測這口氣極有可能是汪小菲。

張蘭5日晚間開抖音直播線上賣貨，拜媳婦大S喊離婚所賜，直播人數創下新高，聊天室佈滿「你兒子離婚了」、「大S汪小菲到底離婚沒」等留言，張蘭顯得有些無奈，強調大家都好著呢，希望大家看看屈原的離騷，「不要總是八卦別人」。期間還透露汪小菲約好朋友到家裡做客，一度離開鏡頭前，走到門外探出頭確認兒子和友人是否已經開吃火鍋了，此時不斷傳來嬉笑聲，家中十分熱鬧，張蘭回到位置上繼續直播，表情都是愉悅的，看得出來心情還不錯。

張蘭昨晚照常開直播，吸引眾多網友吃瓜。（圖／張蘭直播）

不過，根據大陸知名娛樂博主「筷說魚樂」表示，張蘭才開直播帶貨不到半小時，門外就傳來一名男子大吼：「別說，行嗎？」張蘭澄清：「我沒提你。」該男子依舊怒氣沖沖，火大地回嘴：「我都看見了！」讓張蘭的處境變得尷尬，回到鏡頭前沉默約10秒才開始介紹商品。雖然該男子並未出現在鏡頭前，但從雙方的談話聲調與口氣，陸網認為應是汪小菲本人沒錯。

(中時新聞網)