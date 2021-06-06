正在大聯盟的「黏黏球」調查案風聲鶴唳之時，海盜投手克里克(Kyle Crick)的超級滑球再度被聯盟拿出來欣賞。據說這些抹過油的黏黏球可以大幅增加轉速，克里克對馬林魚打者的這一球實在太可怕了，大聯盟臉書稱之為「不折不扣的巫術」。網路棒球研究者Pitching Ninja提到克里克這球的橫移幅度為22吋（約55.9公分），轉速為每分鐘3589轉！

海盜投手克里克的滑球，旋轉速度和位移幅度都堪稱一絕。（MLB臉書）

同時這引起球迷的議論，大家無法像以往那樣單純讚嘆投手的神功，而會忍不住懷疑是不是有防曬油和松焦油在作怪。更有人嘲笑說：「好投手是50%的天分與50%的黏性物質」。

大聯盟在最近一次球團會議嚴正討論這個問題，今後主審會隨機檢查投手的球，以先發投手來說每場至少會被檢查兩次，每場比賽的檢查總數估計為8至10次。如果被抓到，處罰可能是禁賽10日，但聯盟認為太輕，應該痛下決心予以嚴辦，只是還要說服球員工會接受。

美媒ESPN爆料，最近有個投手抹油毫不遮掩，逼得打者當場嗆聲「別再作弊了」，甚至有些投手私下擔心塗了太多黏性物質而傷到自己的皮膚，足見他們猖狂到了何種程度。

今年初，被開除的天使員工哈金(Brian Harkins)在法庭上咬出包括韋藍德(Justin Verlander)、寇爾(Gerrit Cole)、薛爾瑟(Max Scherzer)等大投手的姓名，這些人都曾跟他索取某種「黏性物質」以增加手掌對球的抓握和掌控力。至於海盜投手克里克，他本來就很擅長投這種滑球，他也不是近年才有這招，主審以後可能會想要特別檢查一下他的球。

(中時新聞網)