湖山水庫目前水位是194.5公尺，蓄水率43％。（周麗蘭攝）

彩雲颱風帶來中部山區豪大雨，湖山水庫水位也從最低點189公尺、蓄水率29％回升到今天（6日）194.5公尺、蓄水率43％，比最乾旱時多了700萬公噸，目前大約是四月中旬的水位。

湖山水庫自2016年起分三階段蓄水，去年（2020年）7月蓄滿5085公噸，水位標高211.5公尺，八、九月份水量稍降，十月一度重抵滿水位，不過此後一路下降。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，今年水位最低點是5月30日189公尺，蓄水率降至29％，上周起有梅雨挹注水量，5月30日進帳50公噸、31日92公噸、6月1日134公噸、2日54公噸，總計330萬公噸。

彩雲颱風來襲，湖山水庫上游南投縣桶頭攔河堰水源進帳不少，水庫一口氣獲700萬公噸水源，今天水位是194.5公尺，蓄水量2200萬公噸，蓄水率43％。

湖山水庫每日供應雲林20萬公噸民生用水、北嘉義10萬公噸、南彰化5公噸，3月3日起各減為17萬、8萬、4公噸。

因新冠肺炎疫情之故，湖山水庫自5月16日起暫停參觀，民眾勿白跑。

(中時 )