「紅色閃電」古巴隊在東京奧運美洲區資格賽失利，中斷奧運連續參賽與奪牌的紀錄，現在又傳出與日職軟銀隊有育成合約的投手羅瑞格茲（Andy Rodriguez），在打完資格賽後就在美國邁阿密失聯，這也是古巴代表隊陣中第4人。

古巴隊此次赴美挑戰東奧門票，但一落地就碰上挑戰，先是潛力內野手布里耶多（Cesar Prieto）跳車叛逃，之後又有投手布蘭科（Lazaro Blanco）、心理師等人失聯，現又傳出羅瑞格茲也加入行列。

根據羅瑞格茲的同行友人透露，目前聯繫不上他，外界推斷他有可能尋求居住在佛羅里達州的父親協助，而羅瑞格茲也被譽為古巴紹述有天分的球員。

這不是古巴首位利用國際賽叛逃的球員，也不是首樁日職育成球員利用國際賽後潛逃案例，過去就有前軟銀隊的柯拉斯（Oscar Colas）就有先例，今年可能與白襪隊簽約。

(中時 )