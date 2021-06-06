林口警分局於連續配合泰山與林口區公所於轄區「福泰市場」、「泰山全聯大賣場」、「泰山公有市場」、林口公有市場」與周遭嚴格實施「人流管制」。（林口警分局提供）

林口警分局於連續配合泰山與林口區公所於轄區「福泰市場」、「泰山全聯大賣場」、「泰山公有市場」、林口公有市場」與周遭嚴格實施「人流管制」。（林口警分局提供）

新北市政府根據疫調結果顯示市場為確診者足跡主要熱點，鑑此林口警分局於連續配合泰山與林口區公所於轄區「福泰市場」、「泰山全聯大賣場」、「泰山公有市場」、林口公有市場」與周遭嚴格實施「人流管制」，要求民眾落實量測額溫、實名制登記、強制戴口罩、酒精消毒及確實保持安全社交距離等措施，嚴防市場成為防疫的破口。

面對接續的全國防疫第三級警戒，民眾預期心理即是購足相關食材與防疫物資，而傳統市場亦是重要民生物資購滿買的熱點更是足跡熱區，今日是假日的最後一天，林口警分局轄區知名的傳統市場依然出現人潮，因此林口警分局、林口區公所、清潔隊即規劃連續性的人潮分流管制措施與勤務，共同嚴格管控市場及賣場人流、進行走動式高頻率巡邏、熱區範圍全面大清消及稽查，並規劃義交於周邊作交通疏導，期能有效防堵疫情破口。

除此，林口警分局也因應林口區、泰山區的防疫熱區規劃高頻率巡邏，涵蓋市府公告的高風險區域，針對市場、公園等人潮易聚集處，針對民眾未戴口罩勸導不聽者取締告發及未保持社交距離、群聚等情形強化勸導。

分局長陳保安呼籲民眾外出務必戴口罩，進入市（賣）場等人潮易聚集區域，應確實完成測量體溫、實名制與酒精消毒並確實保持安全社交距離、勿群聚…等程序，如發現有違反三級警戒規定，將函請衛生局裁罰，希望民眾遵守防疫規定，勿讓病毒有任何破口可趁，保護自己也保護家人。

傳統市場周末人潮仍炸鍋！ 訴諸自動自發沒效 柯文哲撂狠話：明起動用警方管制

(中時 )