蔡英文總統今天上午接見美國聯邦參議員訪團時，感謝訪團在韓國密集訪問行程後，專程來臺，以實際行動傳達美國國會跨黨派的支持訊息(總統府提供)

美國參議員訪問團3小時旋風訪台，涉外高層今天表示，3位參議員訪團是搭乘C-17運輸機抵台，這需要由行政部門安排，即使只有3小時也要親自來台宣布捐贈疫苗，證明對台灣高度重視。台灣能夠在亞太地區許多人口眾多且疫情嚴峻的國家當中，獲得75萬劑的支持，都在在顯示美方對台灣的強力支持。

涉外高層表示，美國白宮在美東時間6月3日宣布全球疫苗共享計畫後，第一個公布確切數量的對象就是台灣。特別是，由3位重量級聯邦參議員特別以專機、專程的方式，一大清早便不辭辛勞，由韓國飛抵台灣來宣布，並且完全配合台灣目前的防疫措施，這具體表現出美國國會跨黨派，以及美國行政部門對台灣的大力支持。

他說，在台美雙方溝通的過程當中，美方充分了解台灣目前的狀況，也多次表達美方會展現對真朋友的誠意，雖然事先並未透露確切的疫苗數量，只有向台灣告知，會由今天3位參議員的訪問團來宣布。

3位參議員訪團是由韓國搭乘C-17運輸機抵台，旋風訪問3小時後，回到韓國再搭乘飛機返回美國，涉外高層說明，C-17運輸機需要由行政部門安排，而即使只有3小時，也要親自飛來訪台宣布，這證明美國對台灣的高度重視。

他強調，台灣能夠在亞太地區許多人口眾多，且疫情嚴峻的國家當中，獲得到75萬劑的支持，特別是美國捐贈疫苗是全球行動，可以說是非常難得。從專機專程訪台、首個公布確切數字的國家，乃至提供75萬劑的數量，都在在顯示美方對台灣的強力支持。

至於美方捐贈的疫苗是何種廠牌？以及抵台時間？他說，因為必須透過COVAX平台進行運作，台美雙方會密切溝通，「就像達克沃絲參議員今天所表達的，台美雙方都希望儘速完成這項計畫」。

(中時 )