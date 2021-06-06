位於新北市瑞芳區的九份風景區今（6日）店家多直接關門，街道上冷冷清清。（瑞芳警分局提供）

位於新北市瑞芳區的九份風景區今（6日）店家多直接關門，街道上冷冷清清。（瑞芳警分局提供）

瑞芳警分局則表示，反而傳統市場及大賣場等處湧入大批人潮，已加強人潮、車潮管控，嚴防疫情擴散。（瑞芳警分局提供）

瑞芳警分局則表示，反而傳統市場及大賣場等處湧入大批人潮，已加強人潮、車潮管控，嚴防疫情擴散。（瑞芳警分局提供）

國內本土新冠肺炎疫情持續嚴峻，位於新北市瑞芳區的九份風景區今（6日）店家多直接關門，街道上冷冷清清，以往的遊客人潮、車潮已不復見。瑞芳警分局則表示，反而傳統市場及大賣場等處湧入大批人潮，已加強人潮、車潮管控，嚴防疫情擴散。

瑞芳警分局表示，為避免傳統市場因人潮擁擠成為防疫破口，呼籲民眾少去多買、一次購足。除此之外，由於傳統市場因各地攤商混雜，管理不易，為了加強管制力道，警方到場協助管制。

瑞芳警分局自6月1日起即已開始安排警力到中正路、民族街至民生街路段外攤市場協助，除取締未佩戴口罩者外，也加強勸導避免群聚情形發生，同時配合區公所做總量人數管制。

瑞芳警分局呼籲，民眾採買前登記實聯，採買時一次購足，採買後避免逗留，與政府共同努力，嚴守社區防線。

瑞芳警分局長陳忠龍表示，目前疫情持續嚴峻，請民眾務必配合政府防疫政策。戴口罩勤洗手，待在家少群聚，全民共同防疫，落實防疫工作，才能守護自己和家人健康。

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(中時 )