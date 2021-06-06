鴻海創辦人郭台銘爭取採購BNT疫苗，日前透過永齡基金會與鴻海向政府遞件申請。(郭台銘辦公室提供)

新冠本土疫情持續延燒，鴻海創辦人郭台銘爭取採購BNT疫苗，日前透過永齡基金會與鴻海向政府遞件申請，衛福部卻稱缺原廠授權書，引起各界抨擊政府刻意刁難，永齡基金會執行長劉宥彤在臉書回應網友提問國際是否有企業採購案例時表示，菲國政府於3月底開放所有私人企業向國外採購，已通過緊急授權使用的疫苗，但必須由企業、政府與疫苗廠共同簽訂「三方協議」。

本土疫情三級警戒，引進疫苗急如星火，郭台銘透過永齡基金會、鴻海等申請採購500萬劑德國BNT疫苗，送件申請時卻卡關，疫情指揮官陳時中昨表示，與鴻海聯繫，有些困難會持續討論解方，但預計近期會先核准一些疫苗的緊急使用授權，方便未來進口。

有網友在劉宥彤臉書發問，「我好奇世界有沒有哪一個國家的地方政府或是私人機構已經買的到疫苗的呀？」

劉宥彤表示，根據《日經亞洲》指出，菲律賓疫苗接種量5月底突破500萬人大關，在東盟5大國中名列前茅。菲國政府於3月底開放所有私人企業向國外採購已通過緊急授權使用的疫苗，但必須由企業、政府與疫苗廠共同簽訂「三方協議」。

劉宥彤指出，菲律賓衛生部也在網站中發布3項理由：一、新冠疫苗製造商要求在最終確定交易前應由國家政府承擔賠償費用。二、國家政府將承擔不良反應的風險成本。三、現有疫苗僅以緊急使用授權方式提供，並不能在市場上販售，因此必須符合政府的管理機制。

劉宥彤並在臉書上表示，截至4月底，菲律賓有超過300家企業向英國藥廠購買260萬劑AZ疫苗，其中半數將捐給政府。菲律賓港口裝卸與賭場業億萬富翁拉松（Enrique Razon）偕同政府與美國莫德納藥廠簽署三方協議，訂購2000萬劑莫德納疫苗，其中700萬劑歸予拉松的私人企業，運輸物流成本也將由拉松支付。

(中時 )