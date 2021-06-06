美國參議員訪問團今天宣布美方將捐贈台灣75萬劑疫苗及相關防疫物資。 民進黨國際部表示，民主夥伴在危難中及時伸出援手，顯示過去幾年來，蔡英文政府與台灣第一線外交團隊努力的結果。 「真朋友真進展 」和「 台美友好」，不只是口號，而是共享價值的盟友以行動共同對抗疫情。

今日一早，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）、蘇利文（Dan Sullivan, R-AK）及昆斯（Chris Coons, D-DE）率團專程、專機訪問我國，並宣布捐贈75萬劑疫苗及相關防疫物資。 民進黨國際部感謝美國提供75萬劑疫苗及防疫物資，並強調台灣將攜手全世界民主盟友共同對抗疫情。

民進黨國際部指出，參議員在致詞時都特別提及，在全球疫情肆虐時，台灣所提供給美國的各種協助，包括上千萬片台灣製的口罩，以及由立法院台美國會議員聯誼會特別贈與美國全體國會議員印有Love from Taiwan的口罩等。如今由美國來回報台灣，這代表夥伴盟友之間的互相扶持。

國際部表示，我們感謝美國跨黨派訪團專程前來，以具體行動支持台灣。在國際疫苗供貨吃緊的現況下，美國此舉彰顯了對台灣的強力支持。民主夥伴在危難中及時伸出援手，除了回應台灣人民的善良、TaiwanCanHelp帶來的正向成果之外，更顯示過去幾年來，蔡英文政府與台灣第一線外交團隊努力的結果。

國際部強調，真朋友真進展和台美友好，不只是口號，而是共享價值的盟友以行動共同對抗疫情。「感謝美國的幫助，台灣也會持續為全世界早日回歸正常生活盡一份心力」。

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(中時 )