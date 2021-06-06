南韓歌壇天后BoA(寶兒)去年因請人在日本代購安眠藥遭檢警調查，不料寄回韓國時，涉嫌違反進口藥品相關法令，因此相關人士都遭到檢警調查，至今調查結果出爐，BoA給予不起訴處分，讓許多廣大粉絲淚崩，終於放下為偶像擔憂的那顆心。

寶兒去年請經紀公司海外分公司的員工，替她在日本購買唑吡坦(zolpidem)，是類似安眠藥的藥物，在寄回南韓時，因沒有事先提出申請，涉嫌違反「進口藥品前必須獲得政府機構許可」法規，因此鬧出風波，SM娛樂第一時間解釋，BoA是因健檢發現生長激素低下，改善方式是保持睡眠充足，但使用醫生開立的助眠處方藥，卻產生嚴重副作用，她想起過去在日本活動時，曾用過唑吡坦，當時使用沒有什麼問題，因此才請託購買，不料有觸犯法規之嫌。

直到今年5月底，BoA與分公司職員收到了不起訴處分判決，SM娛樂本月4日對此發表聲明，說明公司員工將BoA在日本活動時所開立的安眠藥物寄到韓國，但並不了解相關法規，才引發未能遵守藥品許可程序的爭議，但後來BoA及該員工交代了一切經過，也解釋了在醫生處方、配送過程等問題，檢查單位酌情之下，給予了不起訴處分。

SM娛樂也代表BoA，對於這次事件造成外界許多人的擔憂，再次低頭致歉，保證未來在處理相關事件時，會更注意法規與程序，但平安全身而退，讓廣大BoA粉絲鬆了口氣，也心疼偶像的身體狀況，「終於還姐姐一個清白，妳應該被溫柔對待」、「太年輕出道了一身的病要吃好多藥」，希望她身心都能好好的。

(中時新聞網)