瑞士天王費德勒(Roger Federer)6日迎來最大的苦戰，他跟卡帕菲(Dominik Koepfer)大戰了四盤「4個7」，艱辛以7-6、6-7、7-6、7-5獲勝，其中前3盤都是打到搶7，辛苦晉級男單16強。費德勒打了3個半小時，他賽後表示：「我不知我能否繼續打，我必須做出決斷，我應該冒險讓膝蓋承受壓力，或許現在是該休息的時候了？我每次賽後隔天都要檢視膝蓋的情況。」

費德勒去年經歷兩次膝蓋手術，花了很長時間休養，其實他本來就不擅長打法網，他把今年的重點目標定在溫網，畢竟草地才是他最強的戰場。為備戰溫網，費德勒計畫參加德國的哈勒公開賽，開打日就緊接在法網結束之後，可能令人吃不消。

卡帕菲不是種子球員，費德勒跟他打得驚天動地，下一位對手是第9種子貝雷提尼(Matteo Berrettini)，費德勒的膝蓋還有足夠能量收拾他嗎？費德勒說他跟卡帕菲打完兩盤搶7之後就有點不想打了，現在他的團隊將幫助他做出決定。

費德勒說：「我沒練過3個半小時那麼久，顯然今天非常重要，我努力撐下去，這是我們團隊跨出的一大步。我們沒想過可以在法網贏下3場比賽，所以我非常高興。」反正法網大概沒人打得贏納達爾(Rafael Nadal)，費德勒不能冒險搞砸了前進溫網的布局，他對這次在法網的戰果相當滿意，及時抽身也是合理的選擇。

(中時新聞網)