運費飆漲、一箱難求、船期延誤、港口擁堵已成為2021年的海運常態，導致深圳鹽田港也受疫情影響開始蔓延。據瞭解，鹽田港已積壓超過2萬箱出口貨櫃。根據安排每天開放接收5000個，目前處理能力只有平時的1／7。壹航運創始人兼CEO鐘哲超表示，如果不及時採取措施，鹽田港帶來的影響將會衝擊華南、上海、寧波，甚至給全球航運帶來很大的影響。

同時集裝箱的銷售價格不斷翻高，2020年上半年20英尺的小箱價格為1600美元，現在最高漲到3600美元，熱門40英尺箱價格已漲到5950美元，價格全部翻倍並創歷史新高。

此外，從去年第3季以來，海運缺箱少櫃現象在各大港口蔓延，據多家媒體報導，有些黃牛趁機坐地起價，有些航線加價3000美元也有可能搶不到一個集裝箱。寧波市一家工藝品生產企業的庫房裡堆滿了還沒來得及運走的產品，總量有1000立方公尺。

隨著全球經濟復甦，各國貿易需求大增，由於大陸疫情的有效控制，在全球產業鏈中，大陸製造業承擔重要責任。資料顯示今年前4月大陸貿易貨物進出口總值比2020年同期增長28.5％，比2019年同期增長21.8％。

根據《證券時報》報導，值得注意的是，下半年的出口高峰即將來臨，諸多不利 因素甚至可能出現「共振」，不少大陸專家及業內人士預判，下半年海運情況依然不容樂觀，運價也將有較大機率續創新高。

(旺報 )