國民黨將在立院提案全民普發1萬元紓困案。（圖片摘自國民黨立院黨團臉書）

行政院院會日前通過「紓困4.0」規模2600億元紓困預算，並於4日起陸續撥款，但國民黨認為這波紓困對象有限，將在立院提案全民普發1萬元紓困現金，而部分民進黨立委對於是否普發現金也有不同聲音；據悉，立院將在7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案及7個優先法案，預計18日前完成三讀。

行政院上月公布「紓困4.0」方案之初，英派立委認為此波疫情比去年更嚴峻，應擴大紓困對象，隨即在臉書串聯，包括陳明文、羅致政、劉櫂豪、蔡易餘、莊瑞雄、江永昌、王美惠等10人，共同主張在排富後普發1個月最低薪資給民眾。

綠委羅致政昨（5日）表示，雖然普發1個月最低薪資的紓困金未獲政院採納，但希望政院對於紓困的發放對象、標準，能保持彈性滾動式檢討，他下周將透過立法院臨時會質詢，跟行政官員探討紓困對象、標準放寬的問題。

另外，國民黨主席江啟臣昨也表示，為不讓所有需要紓困的民眾被忽略，國民黨正式提出不設條件、每人普發1萬元現金的訴求，「發一萬免萬一！」黨團總召費鴻泰同日指出，黨團歷經3次座談會，最後決議將提出沒有排富條款、每人普發現金1萬元方案，本周召開臨時會時黨團就會正式提案。

行政院會3日通過紓困4.0特別預算案，送立法院審議。民進黨立院黨團4日指出，黨團提案提請立法院於7日至18日召開臨時會，處理紓困4.0特別預算案及7個優先法案，9日至11日加開委員會審查，希望18日前完成三讀。針對朝野要求普發現金一事，行政院言人羅秉成回應，會看這波實施後的成效，再評估是否需要加強補充。

(中時新聞網)