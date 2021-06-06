抗SARS英雄，前衛生署長葉金川今天在臉書發文指出，國產疫苗不能算合法合格的疫苗，政府不應該逕自認為台廠疫苗一定可以通過，呼籲政府再加採購500-1000萬劑四大疫苗廠的產品，讓目前的合法合格疫苗達到2500萬劑，可以勉強達到集體免疫的數量，否則若強制民眾打國產疫苗，恐怕會引發極大的政治風暴。

前衛生署長葉金川對於當前疫苗議題，提出8點看法，他表明國產疫苗確實仍存在極大爭議，他建議政府要再採購500萬至1000萬劑「四大疫苗廠的產品」，即使未來國產疫苗通過緊急認證程序（EUA），「應該以自願施打為限，強制或沒選擇餘地要民眾施打，恐怕會引發極大的政治風暴。」

葉金川表示，國產疫苗還沒完成二期人體試驗，也還沒經緊急認証授權法定程序，政府不應該逕自認為台廠疫苗一定可以通過。理性一點，它就是還不能算是合法合格的疫苗。

他認為，如果國產疫苗通過緊急認証程序，可以開始施打，但應以自願施打為限，「強制或沒選擇餘地要民眾施打，恐怕會引發極大的政治風暴」。

葉金川表示，支持國家應該有自己的疫苗產業，免於永遠受制國際大藥廠，即使目前台廠還只是個二線疫苗廠。因此建議政府再加採購500-1000萬劑四大疫苗廠的產品，讓目前的合法合格疫苗達到2500萬劑，可以勉強達到集體免疫的數量。

(中時 )