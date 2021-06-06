美跨黨派3位參議員訪台 總統蔡英文接見

包括美國聯邦參議院達克沃絲（Ladda Tammy Duckworth，D-IL）等3名參議員今（6）日上午旋風訪台，更宣布將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗，幫助台灣對抗疫情，路透社指出，這起事件主要有2點不尋常，包括美議員在台灣病例激增之際訪台，展現了美國對台灣的強烈支持，另外不同於高官通常搭乘私人飛機出訪，此次美國議員是搭乘運輸機抵台。

美國民主黨聯邦參議員達克沃絲、昆斯（Christopher Andrew Coons，D-DE）及共和黨籍參議員蘇利文（Daniel Scott Sullivan，R-AK）今日上午7時19分搭乘C-17運輸機飛抵松山機場，展開為期3小時的旋風訪台，下飛機不久後達克沃絲便宣布美國將捐贈台灣75萬劑新冠疫苗。

路透社指出，美國此舉是用75萬劑疫苗加強台灣對抗新冠疫情的能力，此外也指出，平常美國議員就會定期訪台，但是在台灣新冠感染率上升、邊境大致關閉的時刻訪台，展現了對台灣的強烈支持。

另外一個不尋常的跡象是，美國高官外訪時通常會搭乘私人飛機，但是此趟卻是搭乘美國空軍研發生產的C-17全球霸王III（C-17 Globemaster III）運輸機來台。

達克沃絲抵台後在記者會上表示，美國將台灣列入首批接收疫苗的組別至關重要，「因為我們認識到你們迫切需要，而且我們重視這份夥伴關係。」

達克沃絲並未說明將贈予台灣哪些廠牌的疫苗。

3名美國參議員也在機場會晤蔡英文總統，蔡英文表示，「這些疫苗是台灣的及時雨，你們的幫助將會銘刻在我們內心。」

在美國之前，日本4日捐贈台灣124萬劑AZ疫苗。

(中時新聞網)