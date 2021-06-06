前銀行理財專員周勵宏，為了彌補自己投資金融商品虧損，A走6名VIP客戶存款共2.83億餘元，被稱為「最貪理貪」。目前羈押在看守所的周男，以疫情嚴峻，看守所有群聚染疫高風險，請求交保，台北地院裁定延押2個月。

檢警調查，42歲的周勵宏自2009年1月間起，向客戶推銷金融商品、協助投資，以方便作業為由要求客戶在空白出款單用印或簽名，實際上卻以「螞蟻搬磚」方式，偷偷把錢輾轉匯進自己戶頭，直到有客戶向銀行反映帳戶有1000萬元不翼而飛，銀行報案，全案才曝光。

檢察官認定，周共A走6名客戶2.83億餘元，犯後飾詞狡辯，也未設法賠償客戶及銀行損失，還積極規畫脫產、逃亡海外，態度不佳，今年3月起訴時並建請法院判處10年以上徒刑。台北地院日前因周羈押期間即將屆滿，提訊周男，周稱目前因疫情嚴重，羈押看守所內，對其染疫風險較大，請求具保停押。

但合議庭認為，周涉犯重罪，加上周有聯繫相關移民、換護照等事宜，並自承有刪除LINE對話訊息，也要求同案被告不要提供相關資料給銀行，事發後有向親友提及脫產事宜，有企圖逃亡、隱匿資產、湮滅證據具體行為，有必要繼續羈押，裁定自6月12日起延長羈押2月。

(中時 )