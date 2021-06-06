苗栗縣京元電子、超豐科技廠疫情擴大，台南市政府今天召開一級指揮中心防疫會議，衛生局人員8日進駐南科協助快篩，每天篩檢量能至少為1500人，即日起也將全面稽查移工宿舍防疫措施，避免移工群聚成為防疫破口。

台南市長黃偉哲今日上午與局處首長召開視訊一級指揮中心防疫會議，會中針對端午連假返鄉潮、即日起全面查察移工宿舍、大型規模疫苗施打計畫，以及南市衛生局人力進駐南科協助快篩，每日可達1500人等進行討論。

衛生局長許以霖表示，明天將請南科管理局把去過高風險地區的員工都先造冊列出來，周二會開始進駐5組人員前往協助快篩；黃偉哲說，除了南科也不能忽略其他工業區的移工，請經發局工業區科跟衛生局建立相關篩檢量能。

勞工局局長王鑫基表示，台南移工宿舍人數100人以上有14家、50-100人有58家、50人以下有580家，即日起將加速完成全面查察，也將製作多國語言圖卡，加強宣導移工盡量禁止外出。

(中時 )