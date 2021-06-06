醫護人員不分晝夜防疫，上月8日竟有王姓刁民，因不耐久候，竟在急診室內恫嚇「上次某醫院才被我打過，我剛關出來，不要逼我」致正在執行醫護工作的人員心生畏懼，士林地檢署依恐嚇罪起訴林男，並建請法院依累犯，加重其刑。

上月8日，林男中午近12點，因車禍受傷到新光醫院急診室就診，傍晚5點40分，因護理師告訴他，先打石膏再去吃飯，他自認已經等了一下午，對著急診醫師、護理師稱，「上次某醫院才被我打過，我剛關出來，不要逼我」，導致護理人員心生畏懼，立即報警處理。

林男2015年間因案在押，新北地檢署檢察官借提訊問時，在偵查庭內，情緒失控，直接將偵訊台上的電腦翻倒，還雙手握拳，衝到法台前攻擊檢察官，後經法院依妨害公務罪判處徒刑6月，得易科罰金18萬。

士林地檢署表示，正值疫情警戒、防疫抗疫之際，醫護人員不分晝夜守護國人健康，且醫療資源有限，本應自重與珍惜愛護，全案經警方移送經速辦嚴查，偵查1個月即起訴，以維護醫護人員執業安全。

(中時 )