張立昂自5月底生日當天被製作人兼經紀公司老闆柴智屏欽點，接棒擔任《我的野蠻女友》製作人後，開始狂做功課，啟動製作人的斜槓人生，除了每天追劇作筆記，也開始四處請教戲劇前輩，成立《野蠻大隊》每周直播，邀請柴智屏固定加入，直播分享一周演練心得，上課兼練功。5日晚上就邀了也跨足製作的戲劇一哥溫昇豪上線暢談，3人還在鏡頭前隔空握手，代表成立「野蠻招財大隊組合」。

繼柯震東第一次直播聽完改編計畫，立刻被拱豪撒500萬後，該劇監製柴智屏說自己製作的戲絕對值得投資，如果沒有賺錢把握絕對不會開，張立昂立刻跳出來說自己是「咬錢金蟾蜍」，溫昇豪初試製作人比較小心翼翼，雖然小冒冷汗，但是看中監製是「戲劇招財貓」，製作人又是「咬錢金蟾蜍」張立昂，溫昇豪立馬決定投資，「我參與過的作品也沒有不成功的好嗎！我也是『招財狗』啊！」他笑稱自己雖然沒有柯震東有錢，但也投資「印尼盾500萬」，而且一定力挺，親身參與演出。

談到選角，雖然溫昇豪跟張立昂都已經是男主角，但在直播中都自謙不帥，溫昇豪說自己是大叔款，從20多歲就長這樣，好羨慕眼睛大大的邱澤和賀軍翔，更稱讚合作過數次的邱澤：「每次看到邱澤都覺得他好帥喔！怎麼臉會長得這麼漂亮，睫毛又長…」，柴智屏接著問到「張立昂，那你帥還是邱澤帥？」，張立昂毫不猶豫說「邱澤帥！怎麼可以長得這麼帥！」；溫昇豪讚賞邱澤是超級棒的花美男，近年演技大爆發，努力也讓人感動，張立昂說自己也曾與邱澤的好友與前經紀人交流聊天，聊到前輩邱澤改變自己與放開自己的轉型經驗，深深地影響了他，覺得自己也應該多學習與嘗試。

三人在晚上直播中還深入討論了許多戲劇的觀點與做法，以製作的角度，分析製作人的類型。柴智屏將製作人分為兩種，一種是「找資金型」一種是「統整型」，自己其實不太會找錢，以前都是投資方自己找她，真的是標準招財貓體質，像韓國IP擁有者就是因為相信她，想跟她合作就將版權交給她，成為非常好的合作夥伴，她也幽默地跟溫昇豪和張立昂介紹這位IP擁有者崔醫師是韓國十大整形專家之一，需要整型不要客氣，也可以透過她介紹；溫昇豪認為自己是屬於「統整型製作人」，做戲劇最難的是內容，有生活感的劇本不容易，所以製作人需要統整資源，找到最好的內容；張立昂也認為自己屬於「統整型」，他從小研究好萊塢電影，這次為當製作人拼命看戲劇做研究，更提到如果對戲劇有信心，自己除了願意接受不同面向的挑戰，也願意找資金，成為「找資金的統整型製作人」。

張立昂在直播中認真上課，仔細聆聽柴智屏與溫昇豪分享製作人工作，底下粉絲數度留言「好有內容的直播啊」「太期待了」「三個人真的太可愛了」「太有深度的直播了」，下線後張立昂立刻私訊老闆柴智屏說「好緊張！真是充滿智慧的一小時製作人課程…」，柴姊除了肯定，也鼓勵自己的接班人立昂「漸入佳境、慢慢歷練」。

《野蠻大隊》直播會不定期邀請投資人、幕後團隊或是演出藝人當嘉賓，之前在媒體中說自己飲恨未成為流星花園F4的溫昇豪，這次因為自己一直想嘗試直播，而且是柴姐約他當然不敢拒絕，立刻答應獻出「人生第一次」，以演出和製作的角度分享戲劇經驗，經過一小時直播對談，非常看好張立昂挑戰製作人的實力，粉絲也立刻敲碗下一期來賓與內容，紛紛留言「下一位贊助甚麼幣！」、「會不會有人不敢來了」。

韓國經典的電影作品《我的野蠻女友》是網路小說改編，內容已歷經8度翻拍，有電影版本和戲劇作品，在IP流行的影視市場中《我的野蠻女友》是亞洲影迷最引頸期盼的改編作品之一，歷經時代的轉變，新的組合透過各式平台與專業人才的集合，即將以全新面貌展現。

(中時 )