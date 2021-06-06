疫情持續升溫，民眾也提高防疫意識，外出一定都要戴口罩，善心的曾小姐了解遊民及弱勢族群取得防疫物資困難，透過縣議員陳凱榮捐贈給縣府防疫口罩3000片，縣長楊文科指社會處會妥善發放給弱勢族群，避免成為防疫缺口，更感謝各方資源力挺竹縣「抗疫」！

縣長楊文科表示，現在疫情嚴峻，特別感謝普生科技捐贈1萬劑快篩劑、佛教慈濟基金會捐贈5000劑快篩劑、寶齡富錦生技捐贈1000劑快篩劑及漢民科技捐贈500劑快篩劑，縣府會妥善運用提升防疫量能，共同打贏這場艱困的抗疫作戰。

縣議員陳凱榮感謝曾小姐的愛心捐贈，指曾小姐平時就熱心公益，看到疫情不斷延燒，擔憂遊民是容易受社會忽略的族群，期待透過捐贈口罩，減少防疫破口。

社會處長李國祿表示，獲贈的口罩部分將委託社團法人新竹縣中華照顧者關懷協會，在街頭為遊民提供生活、醫療、防疫協助時，一併發放口罩，另一部分委由民間團體，發放給身障、獨居老人等弱勢族群。

中華照顧者關懷協會督導劉志枰表示，新竹縣列冊遊民目前有86人，在目前防疫未見緩和下，若未佩戴口罩很容時成為防疫破口，協會日前已密集訪查遊民，並每人發放1盒口罩，若發現有遊民身體不適，會積極協助就醫檢查。

李國祿並表示，該處持續關懷弱勢鄉親，以電話問安獨居老人，獨居老人緊急救援系統24小時運作，並督促長照機構環境徹底清消，持續追蹤機構防疫物資存備狀況，場域相關工作人員也要加強管控，共同防疫。

(中時 )