經濟部長王美花今天以錄影方式現身，謝謝外界關心。她表示，自己健康情形良好，快篩跟PCR檢測都是陰性的。會按照防疫單位的指引居家隔離，但是同一時間也會用視訊跟同仁繼續進行各項的會議，目前有非常多的防疫措施、紓困措施，還有各項的經濟議題，經濟部的業務都會持續運作、繼續推動。

王美花並表示，這幾天的彩雲颱風及梅雨鋒面，再為台灣帶來豐沛雨量，進一步紓緩水情，本波梅雨鋒面在各地水庫集水區降雨效益約1.7億噸。更重要的是，6月1日起中部地區的累積降雨已經超過平均100毫米，因此，決定取消苗栗、台中、北彰化地區嚴格的分區供水措施，萬分感謝大家配合省水的辛勞。

她指出，這次降雨的效益，加上之前全力推動的地下水、海淡水、伏流水、建築工地地下水等已完成並納入供水的措施，目前水情可以穩定供應到7月底的用水需求。 未來，面對這樣來得又快又急的氣候變遷，我們會參考這一次的經驗，加大、加快我們的各項應變措施，努力建構更穩定的供水系統。

(中時 )