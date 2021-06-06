疫情持續升溫，確診者匡列接觸者必須居家隔離，若家中無法提供1人1室，依規定要住到防疫旅館，新竹縣原有4家防疫旅館房間曾一度爆滿，日前在2家旅館業者投入後，總房間增至282間，若疫情沒有大爆發，可因應目前居家隔離的入住需求。

縣府交旅處長游志祥說，在今年春節前，從大陸等地返鄉的民眾，都必須居家隔離14天，竹縣和各縣市的防疫旅館都曾出現一房難求的情形。

在515全台疫情不斷提升到三級警戒後，中央流行疫情指揮中心隔天宣布新竹縣有3例確診個案，湖口5歲男童和芎林4歲女童，分別被匡列居家隔離採檢者各有130人和102人，而縣內4家防疫旅館房間僅有118間，明顯供不應求。

游志祥說，幸好2天後，這2名幼童再採檢都是陰性，證實首採檢出的是「偽陽性」，242人也解除居隔，統計疫情爆發以來到528，累計入住防疫旅館人數達1171人，近期因確診者匡列接觸者，也導致居家隔離需求大增。

游志祥並說，經該處積極洽詢後，獲得2家旅館業者支持從6月1日起投入防疫旅館，2業者房間數有164間，讓總數增倍到為282間，這幾天入住居隔的70多間，只要不是疫情大爆發，目前是可滿足居家隔離入住需求。

游志祥指新竹縣6家防疫旅館每日房價在2200元到3800元之間，平均2500元，居家隔離者可申請每日防疫補貼1000元，業者都是請入住者刷卡一次付清，並未有拖欠房費的情形。

縣長楊文科有鑑於居家隔離人數驟增，決定6月1日起6家防疫旅館內，執行居家隔離和居家檢疫相關事宜的員工，每人每月發給3千元的薪資補貼，感謝他們支援防疫工作，也希望有更多業者加入防疫旅館的行列。

(中時 )