美國參議員訪問團今天旋風訪台3小時，宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗。（外交部提供）

美國參議員訪問團今天旋風訪台3小時，宣布美國政府將捐贈台灣75萬劑新冠肺炎疫苗。外交部表示，台灣是第一個美方正式、明確宣布具體援贈疫苗數量的國家，外交部誠摯歡迎。外交部長吳釗燮也表示，台灣全力爭取疫苗進口的同時，必須排除萬難確保這些救援醫療物資在運送過程不受到北京阻撓，感謝許多理念相近國家給予台灣的支持。

不過，根據外電報導，白宮新冠疫情協調官齊安茲3日即表示，已有100萬劑嬌生疫苗送往南韓，而援贈台灣疫苗品牌和時間則尚未確定。

美國聯邦參議員達克沃絲、蘇利文及昆斯一行10人今天早上搭乘美國軍機訪問台灣並發表公開談話。達克沃絲致詞時強調，新冠肺炎對人類的影響超越國界，抗疫不應受到政治力影響。美國政府在首批國際疫苗捐贈中將分享75萬劑疫苗給台灣，以展現美國重視與台灣的夥伴關係，並將堅定支持台灣抗疫。

達克沃絲表示，此行是以朋友的身分抵台，台灣正面對疫情帶來的挑戰，「朋友就是要互相幫忙。」援台疫苗是3人與白宮官員來回討論數周後的決定。對美國而言，將台灣列入第一批疫苗接受方至關重要，因為我們了解台灣迫切的需求，且珍視這段夥伴關係。「我在此告訴各位，美國不會讓你們孤軍奮戰，我們會在各位的身邊。」

蘇利文戴著台灣捐贈印有「Love from Taiwan」字樣的口罩，感謝台灣去年疫情爆發時對美國的慷慨援助。他強調，台美友誼有長遠歷史，美國為印太國家，持續在區域中扮演角色。美國也將發揮領導力，帶領國際社會合作抗疫。

他說，美台相互照應，美國記得台灣的協助，他要大家看看他的口罩，台灣在疫情之初，提供美國逾1000萬片口罩，上面寫著「來自台灣的愛」，至於美國捐台疫苗「這是來自美國的愛，作為回饋」。

昆斯也感謝台灣在美國疫情最嚴重的時候捐贈口罩等個人防護裝備。他預告，參議院將在下周審議「2021美國創新暨競爭法案」，確認美國有能力確保國際社會的民主及自由活躍，並持續強化台美關係。

吳釗燮致詞表示，任何國家均無法孤軍奮戰對抗新冠肺炎，感謝美國政府宣布捐贈疫苗給台灣。台灣全力爭取疫苗進口的同時，必須排除萬難確保這些救援醫療物資在運送過程不受到北京阻撓，感謝許多理念相近國家給予台灣的支持。台灣人民將克服疫情，如同我們以力量、團結及堅持戰勝其他挑戰。

訪問團於今天上午7時30分搭乘專機抵台，全程配合嚴格的防疫規定，於空軍松山基地機場貴賓室拜會蔡英文總統，並與吳釗燮、國防部長邱國正就多項議題深入交換意見，隨即於上午10時30分搭乘專機離台。外交部表示，感謝美國國會跨黨派對台灣的強勁支持，將持續與美方攜手合作，共同深化台美緊密的夥伴關係。

(中時 )