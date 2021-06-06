南投縣立委許淑華6日響應國民黨發起「挺醫護、要疫苗」快閃活動，手持「疫苗保台戰勝病毒、台灣需要疫苗」看板，表達民眾心聲；國民黨主席江啟臣留言「加油！」也有網友疾呼「應該給醫護人員加班費、超時津貼、危險獎金趕快發下去」。

許淑華表示，新冠肺炎疫情嚴重影響民眾經濟生活，國民黨強力呼籲民進黨政府苦民所苦，多數民眾的生活已受到重大影響，數百萬人在家配合防疫，有的是自願，更多是無上班工作，蔡政府要趕快拿出更有效的作為。

「買到更多的疫苗讓更多國民來施打」，許淑華強調，蔡政府應放寬行政程序，讓企業、公益團體捐贈的疫苗早日進口，盡速壓制疫情，全民恢復原先的生活型態，經濟才能復甦。

國民黨中央黨部發起六月六日不群聚齊發聲活動，許淑華響應室內舉牌「挺醫護、要疫苗」拍照上傳臉書，抗議蔡政府趕快採購疫苗讓全民施打。

許淑華舉牌「挺醫護、要疫苗」拍照上傳臉書後，國民黨主席江啟臣留言「加油！」也有民眾連留言三次「給人民疫苗」傳達疫苗重要性，也有網友留言「這樣子還不夠，應該給醫護人員加班費、超時津貼、危險獎金趕快發下去」，有網友則質疑「民間企業願出錢出力以自己的關係進口疫苗，為什麼政府於以拒絕了呢？」

(中時 )