27歲馬來西亞華人網紅楊寶貝（本名楊虹玲）經營社群平台有術，YouTube頻道擁50萬訂閱，IG更有73萬粉絲，人氣相當火紅。但她最近負面事件頻傳，先輕生未遂，又拍片坦承欠地下錢莊巨債，只好賣假包詐財；隔了一個多月，楊寶貝疑被經濟壓力壓得喘不過氣，連暗黑平台SWAG都接了，再度引發熱議。

楊寶貝4月爬5樓公寓窗台欲輕生，及時被消防隊勸退成功，消失9天才透過IG發聲，澄清自己被警方囚禁逮捕，「我穿著囚犯的衣服在冰冷的監獄裡度過，之後被轉去了精神病院，每天吃藥不能做任何負面的事情。」事後還拍影片承認自己沉迷賭博，向地下錢莊借款，結果利息如雪球越滾越大，欠了一屁股債，情急之下開始賣假包包騙錢，一連串的惡行被揭發後，楊寶貝發誓會重新做人，保證會把錢還給每一個人，強調「不管花多少錢、多少時間，我一定會努力改過自新」。

果不其然，楊寶貝為了巨債狂接大量活動、業配，種類幾乎來者不拒，食品、口腔護理單品、塔羅占卜和美妝品牌一口氣全包，就連情色平台SWAG的代言都接了，有網友發現她的IG頁面加入SWAG連結，也在直播中大膽談及與SWAG之間的關係，更讓網友瘋猜楊寶貝該不會被錢逼瘋了，可能走上寬衣解帶拍片一途，雖然本人尚未出面回應，但已造成網路騷動。

事實上，楊寶貝自從被揭財務窘境，就常常透過IG貼出還債的相關內容，今（6日）上傳匯款給各方債主的銀行畫面，寫道：「持續還錢中…嗯，加油！」不難看出她正在為償清巨債努力。

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