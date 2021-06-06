美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）、昆斯（Chris Coons）及蘇利文（Dan Sullivan）今日率團訪問台灣，並宣布美國將贈予台灣75萬劑疫苗，時事評論員李正皓透露，美國贈送的這75萬劑疫苗中，以嬌生為主。

達克沃絲、蘇利文及昆斯率訪問團，今（6）日訪問台灣，一行人搭乘的「C-17運輸機」降落松山機場，由外交部長吳釗燮接機，達克沃絲宣布，美國將捐贈台灣75萬劑疫苗。對此，吳釗燮表示，台灣正推動擴大接種疫苗，非常感謝美國透過具體行動支持台灣，將台灣納入疫苗捐贈計畫內。

李正皓也隨即在臉書發文表示，「答案揭曉：75萬劑疫苗，嬌生為主。」不過，目前台灣跟美國官方都沒有透露疫苗品牌。

許多網友也在其PO文底下留言，「嬌生也缺貨，到昨天（6/5）為止沒看到FDA核准復工的新聞，接洽其他代工廠也還沒談定，現在高調還太早，飛機落地才算數」、「嬌生好用，只要一劑」、「等於兩劑的150萬劑」、「嬌生一劑等於別牌兩劑數量」、「謝謝美國」。

據悉，現在新冠疫苗種類多，美國嬌生疫苗屬於打1針的腺病毒載體疫苗，優點是簡單方便，可以節約疫苗與醫療資源，並可減少接種次數，副作用包括注射部位疼痛、頭痛、肌肉關節疼痛、疲倦及發燒等，但有出現過血栓及凝血障礙等併發症。

輝瑞/BioNTech、莫德納(Moderna)和AZ則屬於打2劑的疫苗，其中，輝瑞/BioNTech和莫德納屬使用核糖核酸製造觸發免疫反應蛋白來產生抗體，這兩款保護力都在90%以上，接種後副作用與其他疫苗類似，有案例顯示嚴重過敏，但沒有血栓的病例報告。AZ則屬於非複製型腺病毒疫苗，保護力70%左右，副作用包括呼吸困難、胸痛、發燒等症狀，嚴重時會併發心律不整及心肌受損，也有少部分接種者出現血栓問題，但是年長者副作用反較輕微，而且副作用延續時間不長。

(中時新聞網)