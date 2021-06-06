海山警分局配合市場管理處、板橋區公所針對轄內傳統市場攤集區實施人流管制措施。（海山警分局提供）

海山警分局配合市場管理處、板橋區公所針對轄內傳統市場攤集區實施人流管制措施。（海山警分局提供）

新北市持續強化三級防疫措施，海山警分局配合市場管理處、板橋區公所針對轄內傳統市場攤集區實施人流管制措施，並於今（6日）上午至傳統市場進行防疫視察宣導，並查看人流管制情形，提醒採買民眾「一次買足、減少次數、買好就走、不要逗留」。

海山警分局表示，第一線員警配合市場管理處及板橋區公所稽查各攤區自治會人員執行人流及車輛管制，並針對集合攤販中易造成人潮聚集之攤集區配合辦理防疫稽查，避免造成防疫破口。此外，為避免管制措施產生排擠現象，使車流溢出造成交通違規，在周遭道路編排警力疏導車流及違規取締，讓採買動線流暢，使市場防疫措施對市民影響降到最低。

分局長李忠萍呼籲，民眾需依照市場入口處管制人員指示，依序進入並實施實聯制、量測體溫、佩戴口罩與保持社交距離等措施，共同遵守防疫規定，讓病毒沒有任何破口可趁，保護自己也保護家人。

(中時 )