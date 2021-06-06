高雄三民二分局覺民所警員呂宗育平日即經營警察勤務區有成，對於社區貧戶之愛心送暖總不落人後，面臨疫情時代來臨，同仁採新思維、避免直接性接觸，聰明送愛心至社會基層角落。（警方提供）

近日COVID-19疫情嚴峻，本土確診個案有增高情勢，政府時有提倡民眾外出務必全程配戴口罩，避免群聚以防杜進一步社區感染擴大風險，高雄三民二分局覺民所警員呂宗育平日即經營警察勤務區有成，對於社區貧戶之愛心送暖總不落人後，面臨疫情時代來臨，同仁採新思維、避免直接性接觸，聰明送愛心至社會基層角落。

呂姓員警在忙碌此一波防疫稽查勤務之餘，仍時不時地以電話慰訪方式，關心社區鄰里民瘼，他有感近日宣告三級防疫警戒將延長至6月14日，有讓本就生活不易的困苦民眾有陷於生計磨難之虞，在響應政府避免群聚必要之守則，採通訊軟體、電話視訊及書信往復等間接舉措，進而與熱心響應公益之民眾、張榮發基金會承辦窗口等完成對接，整合各方愛心。

隨後以全程配戴口罩、三人為限之準則，順利將資源轉交於真正需要之民眾，充分落實「身在公門好修行」、鴻展大愛的服務胸襟，更為近日充滿挑戰的疫情衝擊，注入一股正向暖流，十足撫慰人心。

三民第二分局表示，正所謂「為善最樂」，助人的成就與伴隨之富足感，在在使人感到歡欣及圓滿，而警察為民服務的熱切精神，十足的詮釋行善助人的真諦，另提醒民眾，中央流行疫情指揮中心頒布自5月26日起至6月14日強化三級警戒，請務必遵守防疫五大措施，你我共同努力，期待在不久將達成「落實防疫 生活解封」之願景。

(中時 )